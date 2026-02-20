GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSeyir halindeyken yangın çıkan cip küle döndü
HaberlerGündem Haberleri Seyir halindeyken yangın çıkan cip küle döndü

Seyir halindeyken yangın çıkan cip küle döndü

20.02.2026 - 20:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: UŞAK (İHA)

Seyir halindeyken yangın çıkan cip küle döndü

Uşak’ta seyir halindeyken arızalanan cip, emniyet şeridine çekildikten sonra çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmir-Uşak karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.G. (54) idaresindeki 34 CPD 996 plakalı cip seyir halindeyken arızalandı. Sürücü aracı emniyet şeridine çektikten kısa süre sonra aracın ön tarafından alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cip tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Güncel Haberler

Ağrı Yazıcı Barajı’nın yüzeyindeki buz tabakası çözüldü, kartpostallık manzara oluştu
#Gündem

Ağrı Yazıcı Barajı’nın yüzeyindeki buz tabakası çözüldü, kartpostallık manzara oluştu

Sakarya trafiğini rahatlatacak dev proje! 4 bin 500 metrelik yol 200 metreye inecek
#Gündem

Sakarya trafiğini rahatlatacak dev proje! 4 bin 500 metrelik yol 200 metreye inecek

Seyir halindeyken yangın çıkan cip küle döndü
#Gündem

Seyir halindeyken yangın çıkan cip küle döndü