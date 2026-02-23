Seyir halinde alev aldı: İstanbul'da caddede korku dolu anlar!

Yangın, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.