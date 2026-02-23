Seyir halinde alev aldı: İstanbul'da caddede korku dolu anlar!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.02.2026 - 07:32Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir otomobil seyir halinde alev aldı. Gece saatlerinde yaşanan olay korkulu anlara sahne oldu.

Yangın, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyir halinde alev aldı: İstanbulda caddede korku dolu anlar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

