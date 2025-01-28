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Seyhan Belediyesi’ne ‘icra’ şoku

28.01.2025 - 19:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)

Seyhan Belediyesi’ne ‘icra’ şoku

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanlığı’na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı’na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin’in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi. Tekin'in konu hakkında açıklama yapacağı belirtildi. (DHA)

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