Sevgililer Günü’nde toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbulkart mobil QR Kod ile geçiş nasıl yapılır?

İBB duyurdu! Sevgililer Günü’nde İstanbulkart Mobil’de QR kod ile yapılacak ilk geçiş ücretsiz olacak. Sevgililer Günü’ne özel bir kampanyadan faydalanmak isteyenlerin İstanbulkart Mobil’i indirmeleri gerekiyor. Peki, İstanbulkart mobil QR Kod ile geçiş nasıl yapılıyor? İstanbulkart Mobil nasıl kullanılır? Sevgililer Günü’nde ücretsiz toplu taşıma nasıl kullanılır? İşte detaylar…

İBB, “İstanbul Seni Seviyor!” sloganıyla Sevgililer Gününe özel bir kampanya başlattı. 14 Şubat’ta İstanbulkart Mobil’de QR kod ile yapılacak ilk geçiş dijital karta iade edilecek!

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KATILIM KOŞULLARI

İstanbulkart sitesinde katılım kampanya koşulları şu şekilde:

- İstanbulkart Mobil’i indirmek için; https://bit.ly/istanbulkart_mobil

- İstanbulkart Mobil’den 14.02.2022 tarihinde ulaşımda yapılacak ilk QR kod ile geçişin iadesi yapılacaktır.

- Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir.

- Geçiş tutarı üzerinden maksimum 5,48 TL’ye kadar hediye edilecektir.

- Qr kod ile Otobüs, Metrobüs, Metro ve Şehir Hatlarında geçerli ödeme noktalarında QR ile geçiş yapabilir.

- Kullanıcı verilerinin işlenebilmesi, yaptıkları işlemlerinin izlenebilmesi ve kampanya ödüllendirmesi açık rıza izinlerinin bulunmasına bağlıdır. Açık rıza verilmesine ilişkin metinlerimizde belirtilen şekilde verilerinin işlenmesine rızası olmayan kullanıcılara, kampanya koşullarında belirtilen işlemleri yapmalarına rağmen, işlemleri izlenemeyeceği için ödüllendirme yapılamaz. Açık rıza tercihinizi mobil uygulamamızdan düzenleyebilirsiniz.

- Kullanıcıların kampanyalara, katılım şartlarına ve sonuçlarına dair iletileri alabilmesi için önceden alınan ticari ileti onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak ve katılmak için ticari elektronik ileti tercihlerinizi mobil uygulamadan düzenleyebilirsiniz.

- Kazanılan ödül bilgisi SMS kanalıyla yapılacaktır. Kampanya şartlarını sağlayan ancak SMS izni olmayan müşterilere, ödül TL yüklemesi yapılacak ancak SMS iletişimi yapılmayacaktır.

- Kampanya dönemi boyunca, kampanyadan bir kez faydalanılabilir.

- Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

- Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda Belbim A.Ş. müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

- Belbim Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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