Sevgililer Günü mesajı ve sözleri! Erkeğe kadına eşe uzun kısa anlamlı duygusal ve romantik 14 Şubat mesajları!

14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun! Şairlerin aşk şiirlerinden sevgilinizin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel mesajları derledik. İşte erkeğe kadına eşe uzun kısa anlamlı duygusal ve romantik 14 Şubat mesajları ve Sevgililer Günü sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI VE ROMANTİK SÖZLER

1.

Kim o deme boşuna, benim ben.

ÖyIe bir ben ki geIen kapına,

baştan başa sen.. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

2.

Ben sana hep üşüyordum,

Çünkü kıştım.

Nakıştım, bakıştım.

İnkar etmiyorum da bunu,

Seni sevmek gibi büyük işIere kaIkıştım.

Ve Iütfen inkar etme;

Sana en çok ben yakıştım.

– Özdemir Asaf İlk sevgiller günümüz kutlu olsun!

3.

Sende tattım ben aşkı sevdayı,

İlk kez bu kadar yandım,

İnanmazdım önceden ne aşka ne sevgiye,

Sen meylettin, döndürdün beni deliye,

İyi ki de geldin Sevgililer günün kutlu olsun!

4.

Ben sensiz eksiktim hep,

Ne zaman sen geldin o an tam oldum seninle,

Unuttum tüm sevda sandıklarımı,

Aşkı yaşıyorum şimdi seninle,

Ömrümün sahibi kalbimin başköşesi,

Sen dinlediğim en güzel şarkı,

Baktığım en güzel manzarasın sevdiğim. Seni seviyorum, sevgililer günümüz kutlu olsun!

5.

Sen aşka yelken açtığım ilk gemi,

Durduğum son limansın,

Nehirler boyu akan suyum,

Bedenimi üşüten rüzgârsın,

Sırılsıklam ıslatan sevda yağmuru,

Ateşiyle yakan son sevdamsın. Sevgililer günün kutlu olsun!

6.

Sen geleceğimin huzuru, evlatlarımın annesi

Sen aşkın ta kendisi sevgilim

Asla bitmek tükenmek bilmez ki bu sevgi.

İnadına, delice, çılgınca seviyorum her şeyini.

En güzel anılarımı beraber yaşadığım seni çok seviyorum…

7.

Sen benim sarhosIugumsun

ne ayıIdım

ne ayıIabiIirim

ne ayıImak isterim

Sevgililer günümüz kutlu olsun!

8.

Hiçbir şeyin anlam katamadığı kadar anlam katıyorsun hayatıma.

Gözlerin ayrı,

Gülüşlerin ayrı bir intihar sebebi.

Keskin bir avcı gibi vurdun yüreğimi,

Ey ayrılıklar ülkesinin prensesi.

Hüzün kaplar dört duvarımı,

Çıkar yolum yok senden başka,

Öyle bir aşka açlık ki bu,

Gönlüm ancak seninle doyar aşka. Sevgililer günümüz kutlu olsun!