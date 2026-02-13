Sevgililer Günü kaçamağı için gidilecek en güzel rotalar

Haberin Devamı

14 Şubat Sevgililer Günü, sadece bir hediyeleşme günü değil, aynı zamanda günlük hayatın rutininden uzaklaşmak için harika bir fırsat. 2026 turizm trendlerinde "izole ve deneyim odaklı" tatiller zirvedeyken, işte tercih edebileceğiniz o özel noktalar:

KAR ALTINDA ROMANTİZM: KAPADOKYA VE ABANT

Türkiye’nin klasik ama asla eskimeyen rotası Kapadokya, 2026 kışında da çiftlerin favorisi. Mağara otellerde şömine keyfi ve sabahın ilk ışıklarıyla havalanan balonlar, aşkın en görkemli hali. Daha sakin ve doğa odaklı bir kaçamak isteyenler içinse Bolu-Abant ve Sapanca, karlar altındaki göl manzaralı lüks bungalovlarıyla "huzur" arayan çiftleri bekliyor.

EGE’NİN SESSİZLİĞİ: ŞİRİNCE VE CUNDA

Kalabalıktan uzak, tarih ve gastronomi dolu bir tatil hayal ediyorsanız Ege kasabaları tam size göre. Şirince’nin dar sokaklarında butik şarap tadımları yapabilir veya Cunda Adası’nın taş evlerinde Ege mutfağının en romantik sofralarına oturabilirsiniz.

VİZESİZ YURT DIŞI KAÇAMAKLARI

Vize süreciyle uğraşmak istemeyenler için 2026'nın yükselen yıldızları:

Belgrad (Sırbistan): Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada, hareketli gece hayatı ve tarihi dokusuyla ideal.

Şarm El-Şeyh (Mısır): Kış ortasında deniz ve güneş keyfi yapmak isteyen çiftler için vizesiz ve sıcak bir alternatif.

Batum (Gürcistan): Hem yakın hem de modern mimarisiyle kısa süreli kaçamaklar için oldukça popüler.

2026 KAÇAMAK ROTALARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU