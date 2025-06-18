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Ses sanatçısı Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra yerine getirildi! Cenazesi İzmir'den Diyarbakır'a taşındı

18.06.2025 - 16:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-

Ses sanatçısı Ayşe Şan'ın vasiyeti 29 yıl sonra yerine getirildi! Cenazesi İzmir'den Diyarbakır'a taşındı

1996'da İzmir'de hayatını kaybeden ses sanatçısı Ayşe Şan'ın cenazesi, vasiyeti üzerine 29 yıl sonra Diyarbakır'a getirilerek tekrar toprağa verildi. Şan'ın oğlu Murat Kesre, 'Annemin 29 yıl sonra buraya gelmesi memnunluk verici bir şey. Annemi tüm Güneydoğu seviyordu. Bu daha önce olması gereken bir şeydi' dedi.

İzmir'de 18 Aralık 1996'da hayatını kaybeden ses sanatçısı Ayşe Şan'ın cenazesi, ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda memleketine getirildi.

Ses sanatçısı Ayşe Şanın vasiyeti 29 yıl sonra yerine getirildi Cenazesi İzmirden Diyarbakıra taşındı

Şan'ın naaşı, Diyarbakır Havalimanı'nda oğlu Murat Kerse (56), torunu DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından karşılandı. Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kadınların omuzladığı Ayşe Şan’ın cenazesi aile kabristanında defnedildi.

Ses sanatçısı Ayşe Şanın vasiyeti 29 yıl sonra yerine getirildi Cenazesi İzmirden Diyarbakıra taşındı

Murat Kesre, "Annemin 29 yıl sonra buraya gelmesi memnunluk verici bir şey. Annemi tüm Güneydoğu seviyordu. Bu daha önce olması gereken bir şeydi.

Ses sanatçısı Ayşe Şanın vasiyeti 29 yıl sonra yerine getirildi Cenazesi İzmirden Diyarbakıra taşındı

Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yok. En doğal şey budur. Bizler biraz geç kaldık. Belki hata bizdedir. Bundan sonra annem sizlere emanet. Bütün devlet kurumlarından belediye başkanlarına kadar hiçbirinde zorluk yaşamadık" dedi.

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