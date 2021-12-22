Servetinin boyutu halen bilinmeyen genelev patroniÃ§esi Matild Manukyanâ€™Ä±n arÅŸivi Ã§Ã¶pe gitti

HayatÄ± ÅŸehir efsanelerine konu olan ve servetinin boyutu halen bilinmeyen genelev patroniÃ§esi Matild Manukyanâ€™Ä±n, KarakÃ¶y ZÃ¼rafa Sokakâ€™taki genelevlerle ilgili tuttuÄŸu kayÄ±t defterleri, bÃ¶lgedeki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã§Ã¶pe gitti. Defterlerde genelevde Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n kayÄ±tlarÄ±, maaÅŸ giderleri, vizite Ã¼cret tarifesi gibi bilgiler de bulunuyordu.

Pandemi iki yÄ±l Ã¶nce ZÃ¼rafa Sokakâ€™Ä±n ve kadÄ±nlarÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtirdi. Genelevler kapatÄ±ldÄ±, ZÃ¼rafa Sokak da kimsesizlerin mekÃ¢nÄ± oldu. Evlerin camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, eÅŸyalarÄ± yaÄŸmalandÄ±. Bir Ã§ok evrak, hatÄ±ralar Ä±sÄ±nmak isteyen evsizlerin yakacaÄŸÄ± oldu.

BeyoÄŸlu Belediyesi atÄ±l durumdaki ZÃ¼rafa Sokak baÅŸta olmak Ã¼zere genelevlerin bulunduÄŸu 3 sokaÄŸÄ± BeyoÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Yolu Projesiâ€™ne dahil etti. Evlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun sahibi olan Matild Manukyanâ€™Ä±n mirasÃ§Ä±larÄ± da bu giriÅŸime onay verdi. Evlerin tamirat ve tadilat masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ±, projede yer almak istediklerini sÃ¶yledi.





ACININ TARÄ°HÄ° EVRAKI

ZÃ¼rafa Sokak genelevlerinden kalan eÅŸyalar BeyoÄŸlu Belediyesi ekiplerince Ã‡Ã¶p olarak toplanmaya baÅŸlandÄ±. Bu eÅŸyalar arasÄ±nda, bir dÃ¶nemin tanÄ±ÄŸÄ± vesika defterleri, kadÄ±nlarla ilgili tutulan resmi kayÄ±tlar da vardÄ±. Bu evraklardan biri de Matild Manukyanâ€™a ait â€˜Konaklama Yeri KayÄ±t Defteriâ€™ oldu. 1980â€™li yÄ±llarda Manukyan iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan hayat kadÄ±nlarÄ±nÄ±n isim listelerinin bulunduÄŸu defterde ilginÃ§ bilgiler yer alÄ±yor. KadÄ±nlarÄ±n isimleri, yaÅŸlarÄ±, baba adlarÄ± ve memleketlerinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kayÄ±t defterinde, bazÄ± kadÄ±n isimlerinin yanÄ±na â€˜ayrÄ±ldÄ±â€™, â€˜evlendiâ€™, â€˜buradaâ€™ gibi notlar dÃ¼ÅŸÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Resmi mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ defterlerin ilk sayfasÄ±nda ise â€˜Patron Matild Manukyanâ€™ yazÄ±yor.





ONAYLI VÄ°ZÄ°TE TARÄ°FESÄ°

Bunun yanÄ±nda Matild Manukyanâ€™Ä±n maaÅŸ Ã¶dediÄŸi kadÄ±nlarÄ±n isimlerini ve Ã¶denen miktarÄ± gider pusulasÄ± koÃ§anÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 1986 yÄ±lÄ±na ait gider pusulasÄ±nda Manukyanâ€™Ä±n Ã§alÄ±ÅŸan hayat kadÄ±nlarÄ±na 10 bin lira ile 17 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen paralar Ã¶dediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ã‡Ã¶pteki eÅŸyalardan biri de, 1960 yÄ±lÄ±na ait, Ä°stanbul ValiliÄŸi mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ vizite tarifesiydi. 60 yÄ±llÄ±k vizite kaÄŸÄ±dÄ±, genelevlerin giriÅŸlerine, mÃ¼ÅŸterilerin gÃ¶receÄŸi bir duvara asÄ±lmak zorundaydÄ±.





KÃœLTÃœRE AÃ‡ILIYOR

Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™nda bulunan ZÃ¼rafa, Alageyik ve Kadem sokaklardaki genelevler iki yÄ±l Ã¶nce kapatÄ±lÄ±nca evsizlerin mekÃ¢nÄ± olmuÅŸtu. BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Haydar Ali YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n giriÅŸimiyle Ã¼Ã§ sokakta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Sokaktaki 37 mÃ¼lkÃ¼n sahibi olan Matild Manukyanâ€™Ä±n varisleri ile 5 mÃ¼lkÃ¼n sahipleriyle iletiÅŸime geÃ§ildi. Manukyanâ€™Ä±n miraÅŸÃ§Ä±larÄ± Dora Ã‡ilingir, Ä°lda Ã‡ilingir ve Edvin Ã‡ilingir binalarÄ±n BeyoÄŸluâ€™nun kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal dokusuna uygun olarak dÃ¼zenlenmesine izin verdiklerini, binalarÄ±n tamirat ve tadilat masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Proje kapsamÄ±nda sokaktaki Ã§Ã¶pler temizlenecek, yÄ±kÄ±k evler onarÄ±lacak, tadilat planlarÄ± Ã§Ä±karÄ±lacak. Daha sonra ise binalarda kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alanlar yaratÄ±lacak. Binalardaki bÃ¶lÃ¼mler kafe, kitapevleri ve sanat merkezlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek. Proje yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l sÃ¼recek. (HÃ¼rriyet)

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