Sentrozom organeli; zarÄ± olmayan bir hÃ¼cre organeli olarak da tanÄ±mlanabilir. Daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± zaman; hÃ¼crelere yardÄ±mcÄ± olan yapÄ±lar iÃ§erisinde mikrotÃ¼bÃ¼l ÅŸekilde isimlendirilmektedir.

MikrotÃ¼bÃ¼ller; hÃ¼crenin iskeleti iÃ§in var olan elemanlardÄ±r ve bu elemanlarÄ±n Ã¼Ã§lÃ¼ gruplar ÅŸeklinde dokuzlu olarak bir araya gelmelerini sentriyol yapÄ±larÄ± oluÅŸtur. Bununla beraber bir Ã§ift sentriyol ise bir araya gelip, sentrozomu oluÅŸturmaktadÄ±r. Sentrozomun oluÅŸumu adÄ±na bir araya gelmekte olan sentriyoler ise birbirlerine dik konumda bulunmaktadÄ±rlar.Â

Sentrozom, hÃ¼cre bÃ¶lÃ¼nmesi adÄ±na oldukÃ§a Ã¶nemli bir organel olarak bilinmektedir. Bununla beraber bu sÄ±rada eÅŸleÅŸir ve zÄ±t kutuplara doÄŸru hareketlenir. Bir diÄŸer aÃ§Ä±dan iÄŸ ipliklerini ortaya Ã§Ä±karÄ±r. Ã–rnek olarak; sperm yapÄ±sÄ±ndaki sentriyollerden birisi mikrotÃ¼bÃ¼ller ile sperme hareket saÄŸlayan kamÃ§Ä±yÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±r. Sentrozom; ribozom organelinde olduÄŸu gibi zarsÄ±z bir yapÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r.Â

Sentrozomun Ã–zellikleri Nelerdir?Â

Sentrozom Ã¶zellikleri aÅŸaÄŸÄ±daki gibi sÄ±ralanabilir;Â

Haberin DevamÄ±

- Sentrozomun kendisinde yer alan sentriyoller Ã¼Ã§ adet tÃ¼pten oluÅŸmaktadÄ±rlar. Bu tÃ¼plerin ise dokuz adet ipliÄŸi vardÄ±r.Â

- Ä°pliklerin arasÄ±, matriksle doludur.

- Sentrozom organeli, zarÄ± olmayan bir organel Ã§eÅŸididir.Â

- Ä°lkel bitkilerin yapÄ±sÄ±nda ve hayvanlarÄ±n neredeyse hepsinde yer almaktadÄ±r.

- Sentrozomlar, dik ÅŸekilde konumlanmaktadÄ±rlar. Bununla beraber iki adet silindirik yapÄ±lÄ± cismi bulunmaktadÄ±r.Â

- SentrozomlarÄ±n yapÄ±sÄ±nda yer alan iÄŸ iplikleri, hayvan hÃ¼creleri iÃ§erisinde bulunurlar. Hayvan hÃ¼creleri iÃ§erisinde yer alan iÄŸ iplikleri sentrozom adÄ± verilen Ã§ubuklardan oluÅŸmaktadÄ±r.Â

- ÃœÃ§lÃ¼ miktotÃ¼bÃ¼lleri bir arada tutan, Ã¼Ã§lÃ¼ protein baÄŸÄ± bulunmaktadÄ±r.Â

- Sentrozomlar, kromozom taÅŸÄ±nmasÄ± ve ayrÄ±lmasÄ± gÃ¶revlerine sahiptir.Â

Sentrozomun GÃ¶revleri Nelerdir?

Sentrozom organelinin zarÄ± yoktur. Bununla beraber sentrozom organeli; hÃ¼crelere destek saÄŸlamaktadÄ±r. Bununla birlikte bu yapÄ±; hÃ¼crelerin bÃ¶lÃ¼nÃ¼p, eÅŸleÅŸmesine destek olmaktadÄ±r. HÃ¼cre bÃ¶lÃ¼nmesi iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemli gÃ¶revlere sahip olduÄŸu belirtilebilir. Sentrozom gÃ¶revleri ise aÅŸaÄŸÄ±daki gibi sÄ±ralanacaktÄ±r;Â

Haberin DevamÄ±

- Sentrozom organelinin en Ã¶nemli gÃ¶revi; kromozomlarÄ±n bÃ¶lÃ¼nmesini saÄŸlamak ve bunlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±dÄ±r.Â

- Sentrozom organeli; kromozomlarÄ± birbirinden ayÄ±rmak ile gÃ¶revli bir organeldir.

- Sentrozom organeli; hÃ¼cre bÃ¶lÃ¼nmesi esnasÄ±nda aynÄ± ÅŸekilde iÄŸ ipliklerinin Ã¼retilmesini saÄŸlamaktadÄ±r.

- Sentrozom organeli; kromozomlarÄ±n kutuplara doÄŸru taÅŸÄ±nmasÄ±na destek olur.

- Sentrozom organeli; hÃ¼crelerin bÃ¶lÃ¼nmesinde gÃ¶revlidir. Bununla beraber bazÄ± bitki ve hayvanlarÄ±n hÃ¼creleri iÃ§erisinde yer almaktadÄ±r. Fakat bitki hÃ¼crelerinin Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sentrozom yoktur.

- BazÄ± hÃ¼crelerin iÃ§erisinde yer alan kamÃ§Ä± ve sil yapÄ±larÄ± da sentrozom organeli tarafÄ±ndan oluÅŸturulmaktadÄ±r.Â

Sentrozom organelinin baÅŸlÄ±ca gÃ¶revleri bu ÅŸekilde tanÄ±mlanabilir. Sentrozom organeli; bazÄ± bitki tÃ¼rleri ve hayvan tÃ¼rleri iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemli organellerden biridir.

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