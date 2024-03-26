Seminerler ek ders mi, öğretmenlerin nisan ayı ek ders ücreti kesilecek mi? Ek ders ücreti hangi durumlarda kesilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Bu dönem ayrıca öğretmenlerin seminer dönemine denk geliyor. Öğretmenler idari izinli sayıldığı için Nisan ayı seminerleri online olarak gerçekleştirilecek. Peki, öğretmenlerin nisan ayı ek ders ücreti kesilecek mi? Ek ders ücreti hangi durumlarda kesilir?
Seçim görevi alan öğretmenlerin eğitime gittiği zaman ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği netleşti. Peki, nisan ayı ek ders ücreti kesilecek mi? Seçim toplantısına giden öğretmenlerin ek dersleri kesilecek mi?
Nisan ayı ek ders ücreti kesilecek mi?
Seminerler bayram nedeniyle gerçekleşmeyecek, ancak seminer ücretleri ödenecek. Seçim görevi alan öğretmenlere ek ders ücreti verilip verilmeyeceğine yönelik bilgilendirme geldi.
Buna göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden okullara atılan mesajda eğitime gittikleri süredeki ek ders ücretleri ödenmeyecektir denildi.
Mart ayı ek ders ödemeleri KBS sisteminden açılmıştır. Sınav kontrol bilgi formu ekte gönderilmiştir. 28.03.2024 Perşembe günü yapılacak YSK toplantısına katılacak öğretmenlerin katılmadıkları ders saati kadar ücretleri ödenmeyecektir.