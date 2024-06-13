Seminer yerleri belli oldu mu, MEB seminer il dışı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İl dışı seminer okulları sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararına göre öğretmenler 20-28 Haziran mesleki çalışma programlarına bulundukları illerden katılabilecek. Peki, İl dışı öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak? Seminer yerleri belli oldu mu, seminer il dışı başvuru sonuçları açıklandı mı? Seminer yerleri ne zaman belli olacak?
Seminer yerleri belli oldu mu, seminer il dışı başvuru sonuçları açıklandı mı? Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara görev yaptıkları illerde ya da tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Başvurular 6 Haziran’da yapıldı. Gözler seminer yerlerine çevrildi. Peki, seminer yerleri ne zaman belli olacak?
SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak. Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.
SEMİNER YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Seminer yerlerinin 17 Haziran itibariyle açıklanması bekleniyor. Mesleki çalışma programları, bayram sonrası idari tatil olması halinde 5 günde uygulanacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi, bir gün de kurul komisyon çalışmaları yapılacak.