Selimiye Camii, göle dönen tarlalardan İstanbul’daki Sultanahmet’i andırdı

23.02.2026 - 01:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Geçmiş yıllarda da benzer görüntülerin oluştuğu Selimiye Camii çevresinde bu yıl yaşanan su taşkınları sonrası ilginç manzaralar ortaya çıktı. Su basan tarlalardan bakıldığında caminin silueti, Sultanahmet Camii’ni andıran görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkili olan yağışlar ve nehir debilerindeki artış nedeniyle tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, ortaya çıkan yansıma görüntüleri dikkat çekti.

Yetkililer bölgede su seviyesini yakından takip ederken, çiftçiler taşkın sularının ekili alanlara zarar verme ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti.

