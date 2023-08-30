Selçuk Bayraktar’a vatandaşlardan büyük ilgi

TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda 8’incisi düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in açılış programına katıldı. Bayraktar, ardından Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’te İstanbul’dakine göre online kayıt sisteminde üç kat daha fazla kayıt alındığını dile getiren Bayraktar, “Daha keyifli bir TEKNOFEST için burası çok uzun bir meydan. Bu sıcağa rağmen inanılmaz bir kalabalık ve coşku var. Bu da ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Bu bir anlamda yarınlarımızın, teknolojinin her kolunda tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için ülkemizin ne kadar iyi bir noktaya geleceğine gösteriyor” dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST’in düzenlendiği alanı daha önceden gezip kontrol ettiğini aktararak, “İzmir’de çok büyük bir coşkuyla devam edecek gibi gözüküyor. TEKNOFEST, cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir şekilde ilerliyor. TEKNOFEST İstanbul’da havacılık tarihinde ilk defa olan gösteriler de vardı. 2 buçuk milyon ziyaretçi ağırladık. 1 milyondan fazla öğrenci TEKNOFEST yarışmalarına başvurmuştu. Bu, ülkemizin cumhuriyetin 100’üncü yılında, Türkiye Yüzyılı’nda bir anlamda geleceğinin ne kadar parlak olacağını gösteriyor” diye konuştu.

TEKNOFEST’i ilk kez düzenledikleri 2018 yılından beri hedeflerinin elde ettikleri başarıyı diğer tüm sivil alanlara yaymak olduğunu kaydeden Bayraktar, “Ülkemiz insansız hava araçlarında (İHA), silahlı insansız hava araçlarında (SİHA), savunma sanayiinde tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarı yakaladı. Kızılelma’nın geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılında ilk uçuşu yapacağımızın sözünü vermiştik. 2020’de sürpriz yaparak ilk uçuşunu yaptı. Test programı şu an devam ediyor. Bir yandan da Kızılelma’nın üretim versiyon varyantı hazırlanıyor. İnşallah 2024’te üretime geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.



Bayraktar’a sevgi seli

Açıklamasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet eden Bayraktar yoğun ilgi gördü. Bayraktar, TEKNOFEST’in düzenlendiği alanda incelemelerine devam etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde 'Milli Teknoloji Hamlesi' mottosuyla gerçekleştirilen TEKNOFEST, 3 Eylül’e kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Onlarca etkinliğin yer alacağı TEKNOFEST’te pek çok yerli ve milli savunma sanayii ürünü sergilenecek, Türk Yıldızları, Solo Türk, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak helikopteri ve Anka semalarda gösteri yapacak.