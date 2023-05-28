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Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan seçimin ardından ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan, 2. turu kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi.

28.05.2023 - 22:38 | | HABER MERKEZİ
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan seçimin ardından ilk açıklama

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na hep birlikte yürümeye…" ifadelerini kullandı.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Son sözü Milletimiz söyledi. Son sözü Milletimiz söyledi. Türkiye'miz kazandı. Tüm kardeş ve mazlum coğrafyalara hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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