Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan seçimin ardından ilk açıklama

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na hep birlikte yürümeye…" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun.



Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.



Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na hep birlikte yürümeye… 🇹🇷 pic.twitter.com/7xUaIFwfZQ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 28, 2023

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Son sözü Milletimiz söyledi. Son sözü Milletimiz söyledi. Türkiye'miz kazandı. Tüm kardeş ve mazlum coğrafyalara hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.