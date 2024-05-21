Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın enkazı nasıl bulduğunu anlattı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Akıncı’yı geliştiriyoruz. Bende ekiplerle çalıştım. O gün meteoroloji zorlu koşullar olduğundan, sınır dışı operasyon gerçekleşeceğinden, böylesine önemli bir görev olduğundan geceleyin silahlı kuvvetlerden bizlere ulaşanlar oldu. Gece 11.00 gibiydi. Baykar’da ben de iş yerindeydim. Hem Batman da hem Van’da bizim Akıncılar var. Oradaki ekip arkadaşlarımızla koordineli olarak teknik destek ile alakalı bütün görev boyunca çalıştık.

‘DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK KURTARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ’

TSK dünyaya damgasını vuracak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. O şartlarda 1600 km’ye yakın rüzgar vardı. En hızlı şekilde çok kısa sürede hedef bölgesine vardı. Yoğun hava muhalefetinin olduğu coğrafyada vadilerin içine girerek görevi gerçekleştirme durumunda kaldı.

‘TÜM DÜNYAYA DAMGASINI VURDU’

Halihazırda görevde olan silahlı bir Akıncı hızlıca yönlendirildi. İran tarafı istemeyince hemen diğeri hazır edilip kaldırılıp çok kısa sürede oraya sevk etti. Başlı başına bu operasyonel kabiliyet tüm dünyada damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizle hem mühendis kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söyleyebilirim. 11’den sabaha kadar bütün faaliyet boyunca bizim ekiplerimiz, TSK çok büyük bir özveri ile çalıştı. Tekrardan İran halkına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

‘TÜRKSAT UYDULARI KULLANILDI’

Arazinin en yüksek zirvesi 9700 feet’de derin vadiler var. Siz o vadinin içine girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. 9700 feet’in altına inerek manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir insanlı hava aracı o şartlarda bunu yapmaz, insansızlar da asla yapmaz. İnebilmeniz için sizin uydu haberleşmesine ihtiyacınız var. TÜRKSAT uyduları kullanıldı. En ufak bir aksaklık olmadan görev tamamlandı.

Bir yandan da Azerbaycan’da da Akıncı var, hazır hale getirilmişti. Ben Türkiye adına SİHA teknolojisi hem bu teknolojiyi kullanma açısından dünyaya büyük bir örneklik olduğunu düşünüyorum."

Haberin Devamı