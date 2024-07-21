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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı sonrası özçekim! Milletvekili Varank paylaştı

Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, X hesabından bir fotoğraf yayınladı. “Maç sonrası özçekim” mesajlı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basketbol maçı sonrasında çekilmiş bir fotoğraf yer alıyor.

21.07.2024 - 14:49 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı sonrası özçekim! Milletvekili Varank paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basketbol maçından sonra çekilen fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, siyah eşofman altı ve tişörtünün yanı sıra beyaz ayakkabı giydiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun da eşlik ettiği öğrenildi.

YEŞİL GALİBİYET
Skorborda göre; yeşil takımın beyaz takımı 80-34 yendiği maç sonrası görüntülerde, takım elbisesi ile görülmeye alışık olunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın giydiği spor kıyafeti dikkat çekiyor.

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DÜZENLİ BASKET MAÇLARI
Varank, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Spor karşılaşmalarına olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenli aralıklarla basket maçlarına katıldığı öğrenildi.

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