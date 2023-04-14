Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

6- 8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda, Ankara dışında tutuklu bulunan sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Demirtaş duruşmaya katılmazken, Yüksekdağ tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi. İddianamede 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı yaşanan olayları, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmekle ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddeti sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu.

SANIKLAR VE AVUKATLAR DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

Mütalaanın verilmemesine yönelik talebe ilişkin mahkeme başkanı, bu talebin reddedildiğini belirtti. Mütalaanın okunmasına ara karar verilen duruşmada, mahkeme başkanının Cumhuriyet Savcısına söz verdiği sırada sanıklar, mahkemenin ara kararına ilişkin Kürtçe sloganlar atarak duruşma salonunu terk etti. Sanık avukatlarından bazıları ise alkışlarla sanıklara destek vererek "Bu ara karar, hukuka aykırı. Başka mahkemelerde görüşeceğiz" şeklinde beyanda bulunarak duruşma salonundan çıktı.

EN AZ BİR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

108 sanıktan 72'si hakkında yakalama kararı olan ve 175 kişinin gizli ve açık tanık olarak dinlendiği dosya kapsamında mahkeme başkanı, Cumhuriyet Savcısına mütalaası için söz verdi. 13 bölümden oluşan 5 bin sayfalık mütalaada bazı sanıkların, olay tarihindeki terör olaylarının başlamasında ve eylemlerin Türkiye geneline yayılmasında doğrudan sorumlu oldukları, söz konusu isimlerin, örgüte müzahir kitlelerin sokağa çıkması için çağrıda bulundukları ifade edildi.

Sanıkların PKK terör örgütü elebaşlarıyla hareket ettikleri, suç işlenmesi için çağrıda bulundukları, ayrıca bir kısım sanıkların doğrudan suça karıştıkları aktarılan mütalaada, bunların devletin birliği, ülkenin bütünlüğüne karşı vahim eylemler olduğuna dikkati çekildi. Aylarca süre verilmesine rağmen sanıkların savunma yapmak yerine her seferinde yargılamayı uzatmaya gittikleri aktarılan mütalaada, sanıkların müşterek fail olarak olay tarihinde ülke genelindeki terör eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ahmet Türk, Bircan Yorulmaz, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Aysel Tuğluk, Ayşe Yağcı, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Cihan Erdal, Nazmi Gür, Dilek Yağlı, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, İbrahim Binici, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Emine Beyza Üstün, Meryem Adıbelli, Sibel Akdeniz, Mesut Bağcık, Nezir Çakan ve Aynur Aşan'ın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Ayrıca sanıklar Demirtaş, Şenoğlu, Türk, Yorulmaz, Ürküt, Altınörs, Tan, Bilgen, Ata, Tuğluk, Yağcı, Yorulmaz, Barmaksız, Erdal, Gür, Yağlı, Ayna, Önder, Yıldırım, Kışanak, Kubilay, Şengül, Çelik, Oduncu, Tuncel ve Karaman'ın, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 'nitelikli insan öldürme' suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Aynı suçtan sanık Nezir Çakan ve Sibel Akdeniz'in 4'er kez, Meryem Adıbelli'nin ise 1 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi. Bununla birlikte söz konusu sanıklar hakkında, mala zarar verme, hürriyeti tahdit, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve hırsızlık, suçlarından ise farklı oranlardan süreli hapis cezası talep edildi. Aralarında terör örgütü elebaşlarının da bulunduğu 72 sanığın ise dosyasının ayrılması istendi.

Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşma ertelendi.