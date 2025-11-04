GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞeker, tansiyon, kalp ve kabızlığa adeta birebir! Bu yıl rekolte düşük, fiyatlar yükselecek
HaberlerGündem Haberleri Şeker, tansiyon, kalp ve kabızlığa adeta birebir! Bu yıl rekolte düşük, fiyatlar yükselecek

Şeker, tansiyon, kalp ve kabızlığa adeta birebir! Bu yıl rekolte düşük, fiyatlar yükselecek

04.11.2025 - 19:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şeker, tansiyon, kalp ve kabızlığa adeta birebir! Bu yıl rekolte düşük, fiyatlar yükselecek

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde alıç hasadı başladı. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle alıç rekoltesinde düşüş yaşanırken, köylüler zorlu hasat mesaisine başladı.

Haberin Devamı

Yelkenli köyünde doğal olarak yetişen alıç, bu yıl kurak geçen mevsim nedeniyle önceki yıllara göre daha az ürün verdi. Dağlık ve sarp arazilerde yetişen alıç meyvesini toplamanın oldukça zahmetli olduğunu belirten köylüler, buna rağmen toplamayı sürdürdüklerini söyledi.

İLGİLİ HABER

Renkli yazlardan sessiz çöl manzarasına! Van Gölü'nün 8 yıllık değişimi
Renkli yazlardan sessiz çöl manzarasına! Van Gölü'nün 8 yıllık değişimi

Alıç toplayanlardan Gamze Tarlan, "Bu sene havalar çok kurak geçti, ağaçlarda geçen yıla göre daha az meyve var. Toplanması da oldukça zor ama emeğimizin karşılığını almak için sabırla çalışıyoruz. Alıcı hem evimizde tüketiyoruz hem de sirke yaparak değerlendiriyoruz" dedi.

Şeker, tansiyon, kalp ve kabızlığa adeta birebir Bu yıl rekolte düşük, fiyatlar yükselecek

Yelkenli köyü sakinleri, alıç sirkesinin kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu ifade ederek, bu yılki düşük rekoltenin fiyatlara da yansıyabileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, alıcın şeker, tansiyon, kalp ve kabızlık gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini belirtiyor.

Güncel Haberler

Milas-Yatağan karayolunda süt toplama aracı TIR'a arkadan çarptı : 1 ölü
#Gündem

Milas-Yatağan karayolunda süt toplama aracı TIR'a arkadan çarptı : 1 ölü

Doğunun en büyük ikinci üretisi Bingöl'de arıcılara yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı
#Gündem

Doğunun en büyük ikinci üretisi Bingöl'de arıcılara yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı

Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı
#Gündem

Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı