GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞeker pancarında yüksek verim! Çiftçinin yüzünü güldürdü
HaberlerGündem Haberleri Şeker pancarında yüksek verim! Çiftçinin yüzünü güldürdü

Şeker pancarında yüksek verim! Çiftçinin yüzünü güldürdü

15.12.2025 - 22:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şeker pancarında yüksek verim! Çiftçinin yüzünü güldürdü

Malatya'da Eylül ayında başlayan şeker pancarı hasadında sona gelinirken, elde edilen yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürdü.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilen şeker pancarlarının işlenerek şeker üretiminin yapıldığı Malatya'da, kampanya döneminin sonuna gelindi. Rekolte ve verim oranlarının beklentilerin üzerinde olması, üreticileri memnun etti.

Akçadağ ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde yaklaşık 20 dekarlık alanda şeker pancarı üretimi yapan çiftçi Murat Turcan, verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek rekoltenin beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Hasadın hava şartları nedeniyle bir miktar gecikmeli başladığını ifade eden Turcan, buna rağmen kısa süre içerisinde hasadı tamamladıklarını kaydetti.
Gelecek sezon için üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Turcan, şeker pancarının bölge çiftçisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Güncel Haberler

Şırnak'ta bir ailenin doğal gaz çilesi 4 yıldır sürüyor
#Gündem

Şırnak'ta bir ailenin doğal gaz çilesi 4 yıldır sürüyor

Gece 01.00'da yapımına başlanıyor, günlük 1 tona yakın tüketiliyor! Padişahların en sevdiği yemeklerden biri
#Gündem

Gece 01.00'da yapımına başlanıyor, günlük 1 tona yakın tüketiliyor! Padişahların en sevdiği yemeklerden biri

Şeker pancarında yüksek verim! Çiftçinin yüzünü güldürdü
#Gündem

Şeker pancarında yüksek verim! Çiftçinin yüzünü güldürdü