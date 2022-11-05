GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemŞehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı
HaberlerGündem Haberleri Şehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Şehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın (30) cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

05.11.2022 - 14:16 | | Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)-
Şehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde  terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, şehit oldu. 5 yıllık uzman onbaşı şehit Akçağlayan'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'a dini ve askeri törenin düzenleneceği Ulu Cami önüne getirildi.  2 yıllık evli Şerife Akçağlayan, şehit eşinin tabutuna sarılıp ''Mis kokuyor. Cennet kokuyor'' diyerek ağladı. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, protokol üyeleri, şehit annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.  

Şehit Akçağlayan'ın cenazesi, askeri ve dini törenin ardından Ervah Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. 

GÜNCEL HABERLER

İsveç'ten NATO hamlesi! YPK/PKK kararını duyurdular

İsveç'ten NATO hamlesi! YPK/PKK kararını duyurdular

Şehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Akçağlayan, son yolculuğuna uğurlandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg CNN Türk'e konuştu: Erdoğan önemli bir rol oynuyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg CNN Türk'e konuştu: Erdoğan önemli bir rol oynuyor