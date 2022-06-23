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Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

23.06.2022 - 15:34 | | Yalın Onat ERGÖR - Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)
Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş (26), teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 21 Haziran Salı günü şehit oldu. Şehidin naaşı sabah saatlerinde Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Helallik alındıktan sonra, Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Birinci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şehit yakınları ve TSK mensubu çok sayıda askeri personel katıldı.

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Şehidin kardeşi askeri üniforma giydi. Şehit için cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş kıldırdı. Şehit Uzman Çavuşun naaşı, tören mangası tarafından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilmek üzere omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yürüyüş sırasında şehidin babasının koluna girdi.

 

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