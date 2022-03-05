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Şehit Uzman Çavuş Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in cenazesi, memleketi Bingöl’de toprağa verildi. Cenazede Tuğba Ergin'in, şehit eşinin parkasını giydiği görüldü.

05.03.2022 - 17:12 |
Şehit Uzman Çavuş Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in cenazesi, Bingöl Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak Bingöl Şehitliği'ne getirildi. Burada şehit Ergin için tören düzenlendi. Şehitlik Anıtı'ndaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, şehidin ailesi ve yakınları ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede şehit eşinin parkasını giyen Tuğba Ergin, gözyaşlarını tutamadı. Ergin'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

 1 çocuk babası İsmail Ergin'in cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından dualarla, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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