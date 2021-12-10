Şehit Uzman Çavuş Çelik, son yolculuğuna uğurlandı!

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine getirildi. Şehit Çelik için ilçe merkezindeki Molla Hüsrev Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Şahin Çelik, annesi Dilber Kılavuz ve diğer yakınları ile Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Törende şehidin annesi Dilber Kılavuz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Boş yere uğraşmayın bölemezsiniz bu ülkeyi. Benim çocuğum şehit. Ağlamayacağım, dimdik duracağım. O şerefsizlere fırsat vermeyeceğim. Oğlumun komutanı benimle konuştu, 7 arkadaşını kurtarmış. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hacıosmanlı köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.