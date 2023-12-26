Şehit Teğmen Günay'ın annesi: Benim hakkım helal sana, sen de helal et aslanım

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay için Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki Çalışlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Günay'ın naaşının bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabut, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce helallik için babaevine, ardından törenin yapılacağı alana getirildi. Şehidin babası Ahmet, annesi Firdevs ve kız kardeşi Yasemin Günay'ı, askerler yalnız bırakmadı.

MERASİM KILICINI ÖPEREK, TABUTUN BAŞINA KOYDU

Yasemin Günay, ağabeyinin törenlerde kullandığı merasim kılıcını öperek, tabutunun başına koydu. Bazı akrabaları da şehidin tabutu başında asker selamı verdi. Anne Günay ise askerlerin kollarında geldiği naaşın yanında oğlundan helallik istedi. Firdevs Günay, "Aslan gibisin maşallah, sen bizi korudun hem de şehit düştün annem. Bu da benim imtihanım, yavrum benim. Benim hakkım helal sana, sen de bana helal et annem, aslanım" diyerek oğlu ile helalleşti. Günay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından silah arkadaşlarının omuzlarında götürülerek, toprağa verildi. Törene kent protokolü ve milletvekillerinin yanı sıra çevre belde ve ilçelerden de katılanlar oldu.

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'SİZ DEM'LENİRKEN BİZ ŞEHİT VERDİK' PANKARTI

Cenaze töreninin yapıldığı mahalledeki evlerin tamamında Türk bayrakları dalgalanırken; bir evin tören alanına bakan duvarına 'Siz DEM'lenirken, biz şehit verdik' yazılı pankart asıldı. (DHA)