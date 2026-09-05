Öğrencilere ev arama stratejisi! Okula mı, ulaşım hattına mı yakınlık? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

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Çünkü başka meslek gruplarının, başka gelişmelerin de kiraların artış konusunda direkt etkisi var. Bu konuda bence en masum öğrenciler. Öğrencilerin kiraların artışıyla alakalı, istisna yerler haricinde çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Zaten ülkemizde kiralar yeterince yüksek. Bunun sebepleri var ama bu konuda bence en masum öğrenciler" diye konuştu.