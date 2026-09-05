Petrol ararken Aksaray'da ortaya çıktı! 60 yıllık gayzerin jeolojik görsel şöleni

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Bu jeolojik döngü yaklaşık her 2 saate bir iniş ve çıkışlarıyla devam ediyor. Tuz gölü havzasında olması nedeniyle yoğun tuz karışımlı olan su içme veya tarımsal sulama gibi alanlarda kullanılamıyor. Doğa harikası jeolojik bir şölen oluşturan gayzer, vatandaşlar ve doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.