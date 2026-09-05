Yaşlılar, çocuklar ve hastalar tarafından tercih ediliyor! Almanpınarı Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

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Rakım olarak 900-1000 civarlarında burası. Çok güzel. Astım hastalarına dahi iyi geldiği söyleniyor. İnsanları rahatlatıyor. Tansiyon hastalarına özellikle çok güzel geldiği söyleniyor. Almanpınarı’na geldiği zaman bu çınarımızın dibine gelecek. Burada pınarımızdan bir suyunu içecek, şurada bir çayını içecek. Temiz havasını aldığı zaman ‘Oh be’ diyecek yani. Evine gelmiş kadar rahat edecek" diye konuştu.