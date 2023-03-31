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Şehit savcının alıkonulduğu anın fotoğrafını paylaşan şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan E.E.Y. adliyeye sevk edildi.

31.03.2023 - 10:53 | | Derya EVREN KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Şehit savcının alıkonulduğu anın fotoğrafını paylaşan şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' yazan E.E.Y. "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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