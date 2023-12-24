Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada 6 asker şehit olurken 1 asker de ağır yaralandı. Hain saldırıda Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem de şehit oldu.



Acı haberi alan ailesi gözyaşı döktü

Şehit Abdulkadir İyem'in acı haberi, dün gece saatlerinde askeri yetkililer tarafından Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan şehit Abdulkadir İyem'in acı haberini alan baba Mehmet, anne Ayişe İyem ile kardeşleri ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.

Şehit Abdulkadir İyem'in naaşı, öğle saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen uğurlama törenin ardından öğle saatlerinden sonra askeri uçakla Gaziantep'e getirildi. Şehit Abdulkadir İyem, havaalanında yapılan resmi karşılama töreni sonrası Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

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Tabuta sarılarak "oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi.

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem ile kardeşleri ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehit Abdulkadir İyem'in naaşı askeri araca konuldu. Bu sırada anne Ayişe, baba Mehmet ile şehidin kardeşleri tabuta sarıldı. Baba Mehmet İyem ise tabuta sarılarak, "Oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi. Kardeşi ise şehit ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, kurum müdürleri, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

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