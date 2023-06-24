Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kaya, memleketi Uşak'ta toprağa verildi

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde görevini yaptığı sırada 15 Haziran'da teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 8 gün sonra şehit olan Kaya'nın cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla dün Uşak'a getirildi. Şehidin cenaze aracına alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, bugün öğleden sonra Banaz ilçesine bağlı Öksüz köyüne getirildi. Burada helallik alınmasından sonra Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya için askeri tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Uşak Valisi Turan Ergün, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanında Şehit Kaya'nın annesi Şenay Kaya, kardeşi Eylül Kaya ve nişanlısı Emine Eker ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Musa Menderes Kaya'ya Vali Turan Ergün eşlik etti. İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.