YKS tercih kılavuzu yayımlandı! 2026 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
22.07.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih tarihleri ve kontenjan kılavuzu belli oldu. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapacak. Peki bu yıl üniversitelerde kaç kontenjan var, tercih kılavuzuna nereden ulaşılır?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."