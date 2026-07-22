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YKS tercih kılavuzu yayımlandı! 2026 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

22.07.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih tarihleri ve kontenjan kılavuzu belli oldu. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapacak. Peki bu yıl üniversitelerde kaç kontenjan var, tercih kılavuzuna nereden ulaşılır?

1YKS tercih kılavuzu yayımlandı! 2026 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ​​​​​​​2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

2YKS tercih kılavuzu yayımlandı! 2026 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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3YKS tercih kılavuzu yayımlandı! 2026 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."