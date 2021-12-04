Şehit astsubay Celil Mutlu'nun kanı yerde kalmadı! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1’i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.

Teröristlerin kimlikleri belirlendi

Etkisiz hale getirilen teröristlerden (3)’ünün TURUNCU, (2)’sinin ise GRİ kategoride olduğu belirlendi.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personelimiz Celil MUTLU’nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı.