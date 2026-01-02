GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞehir trafiğini rahatlatacak karar! Zorunlu tır parkı uygulaması başladı
HaberlerGündem Haberleri Şehir trafiğini rahatlatacak karar! Zorunlu tır parkı uygulaması başladı

Şehir trafiğini rahatlatacak karar! Zorunlu tır parkı uygulaması başladı

02.01.2026 - 00:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şehir trafiğini rahatlatacak karar! Zorunlu tır parkı uygulaması başladı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Altın Çağ Projesi muhtevasında ilçe genelinde trafik düzenini sağlamak, güvenliği artırmak ve şehir merkezini korumak amacıyla zorunlu tır parkı uygulamasını bugün itibarıyla hayata geçirdi. Kararın uygulanmaya başlamasıyla ağır tonajlı araçların şehir merkezinde gelişi güzel park etmesinin önüne geçilecek.

Haberin Devamı

Pınarhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla haritada belirtilen güzergahlar ile alanlar dışında tır, kamyon ve benzeri ağır tonajlı araçların ilçe merkezine giriş-çıkışlarının ve şehir içinde park yapmasının 7 gün 24 saat esasına göre tamamen yasaklandığı bildirildi. Ağır tonajlı araçların park işlemlerinin yalnızca tır parkı alanında yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, alınan kararın trafik güvenliğini artırmak, ilçe merkezindeki düzensiz park yapmayı ortadan kaldırmak, yol ve altyapı yatırımlarını korumak amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Şehir trafiğini rahatlatacak karar Zorunlu tır parkı uygulaması başladı

Belediye yetkilileri, uygulamanın kimseyi mağdur etmeyi amaçlamadığını ancak Pınarhisar'ın düzeni ve güvenliği için kurallara kesinlikle uyulmasının zorunlu olduğunu özellikle belirtti.

Haritada belirtilen alanlar dışında ilçeye giriş-çıkış yapan ya da ilçe içinde park eden ağır tonajlı araçlar hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı da duyuruldu.

Pınarhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada açıklamada ayrıca, ilçenin yalnızca bugünüyle değil geleceğiyle de planlandığı vurgulanarak, daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Pınarhisar için kararlılıkla çalışmaya devam edileceği mesajını verdi.

Güncel Haberler

Altın yatırımcısı yine gülecek! 2026 uğurlu geldi
#Ekonomi

Altın yatırımcısı yine gülecek! 2026 uğurlu geldi

Şehir trafiğini rahatlatacak karar! Zorunlu tır parkı uygulaması başladı
#Gündem

Şehir trafiğini rahatlatacak karar! Zorunlu tır parkı uygulaması başladı

Kütahya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kütahya'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Kütahya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kütahya'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi