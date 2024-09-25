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Şehir Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümünde ihmaller zinciri: Katil imza vermemiş

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve beş adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. Üç ay süreyle adli kontrol şartı uygulanan ve haftada iki gün imza vermesi gereken zanlının bu durumu ihlal ettiği, polisin ihlali savcılığa bildirmediği ifade edildi.

25.09.2024 - 10:05 |
Şehir Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümünde ihmaller zinciri: Katil imza vermemiş

İstanbul Ümraniye’de suç makinesi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın (27) şehadeti ülkeyi yasa boğdu. Geçti’nin kabarık suç dosyasına ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

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