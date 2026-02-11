Seferi oruç nedir, kimler seferi sayılır? Seferi olan kişi oruç tutabilir mi, kazası nasıl olur?

Haberin Devamı

İslam hukukunda yolculuk (sefer), ibadetlerin uygulanışında bir "meşakkat" hali olarak kabul edilir ve kişiye bazı kolaylıklar (ruhsatlar) sunar. İşte adım adım seferilik ve oruç rehberi:

SEFERİ NEDİR VE KİMLER SEFERİ SAYILIR?

Dini ölçülere göre, yerleşik olduğu yerden (vatanından) en az 90 kilometre (yaklaşık 18-22 saatlik yürüyüş mesafesi) uzağa gitmek üzere yola çıkan kişi seferi sayılır.

Mesafe Şartı: Gidilecek yer en az 90 km uzaklıkta olmalıdır.

Süre Şartı: Gidilen yerde 15 günden az kalınacaksa seferilik hükmü devam eder. Eğer 15 gün veya daha fazla kalınacaksa, gidilen yere varıldığı andan itibaren kişi "mukim" (yerleşik) sayılır.

SEFERİ OLAN KİŞİ ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Seferi olan kimsenin Ramazan orucunu tutma zorunluluğu yoktur; bu bir ruhsattır. Ancak durumuna göre iki seçenek mevcuttur:

Oruç Tutmamak: Yolculuk nedeniyle zorlanacak olanlar, oruçlarını Ramazan'dan sonra kaza etmek üzere tutmayabilirler. Oruç Tutmak: Eğer yolculuk kişiyi aşırı sarsmıyorsa ve sağlığını tehdit etmiyorsa, orucu tutması daha faziletli kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de bu durum "Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (Bakara, 184) ayetiyle belirtilmiştir.

SEFERİ ORUCUN KAZASI NASIL OLUR?

Seferilik nedeniyle tutulmayan oruçlar için "keffaret" (61 gün oruç) gerekmez.

Bu kişi, tutamadığı her bir gün için Ramazan'dan sonra gününe gün, yani "kaza" yapar.

Eğer kişi yolculuğa oruçlu başlamış ve yolculuk esnasında çok zorlanarak orucunu bozmuşsa, yine sadece kaza yapması yeterlidir (ancak mazeretsiz bozmak tavsiye edilmez).

YOLA ÇIKIŞ VAKTİ ÖNEMLİ!

Bir kimse imsak vaktinden sonra yola çıkarsa, o günün orucuna başlamış sayılır ve o gün orucunu tamamlaması gerekir. Ancak yolculuk esnasında bir zorunluluk (hastalık, aşırı bitkinlik vb.) doğarsa orucunu bozabilir ve sadece kaza eder.