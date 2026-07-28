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Sedyedeki yaralıya seslenme şekli herkesi güldürdü

28.07.2026 - 21:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

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Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza yerindeki bir vatandaşın sedyeye alınan yaralıya "Yat lan yat" diye seslenmesi ise çevredekileri güldürdü.

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Kaza, Mansurdede Mahallesi 93. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih C. idaresindeki 42 ANA 170 plakalı otomobil ile Suat Ö. (62) yönetimindeki 70 ACP 695 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekibi ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı sedyeye aldığı sırada bir vatandaşın yaralıya "Yat lan yat" diye seslenmesi ise çevredekileri güldürdü. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsüyle birlikte savrulduğu görüldü.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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