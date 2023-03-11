Seçimlerde partilerin kampanyası nasıl olacak? 'Sloganlar bile değişti'

Gazeteci Abdulkadir Selvi, siyasi partilerin seçim kampanyalarına ilişkin detayları CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında aktardı.

Selvi, Muharrem İnce'nin kampanya stratejilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muharrem İnce'ye de bir operasyon yapılıyor aslında, haksızlık yapılıyor. Muharrem İnce işte Millet İttifakı'na gelecek ama Muharrem İnce benim şu kadar oyum var, benimle pazarlık yapacaksınız diyor. Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanlığı'nı istedi vesaire gibi bunlar hiç doğru değil. Tebrik telefonu oldu sadece, bunu bir siyasi nezaket olarak yapıyor. Zannediyorum sayın Cumhurbaşkanımıza da telefon edecek. Hatta cumhurbaşkanı adaylarına emekli maaşından onların hesabına para yatıracağını söyledi, böyle bir siyaset tarzı geliştiriyor. Muharrem İnce ile birlikte eski genel başkanların görüştüğü söylendi, o da doğru değil. Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın o da doğru değil. Ben Hikmet Çetin'le bugün görüştüm. Ne bizden ne de Muharrem İnce'den böyle bir talep oluşturuldu dedi." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'MUHARREM İNCE' ATAĞI GELİR Mİ?

Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile seçim öncesi bir görüşme gerçekleştirir mi? sorusuna yanıt verdi.

Selvi açıklamasında, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını istemeseydi, engellerdi Kemal Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz, eski genel başkanlar o dönemde aracı olmuştu. Kemal Bey, Muharrem İnce'yi o süreçte artık gözden çıkartmıştı. İnce'nin bu dönemde ben aday olmuyorum Kemal Bey'i destekliyorum dese Kılıçdaroğlu'na yaramaz mı, yarar. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum ama. Ne bir pazarlık var ama oturuyorlar bunu yapıyorlar niye yapıyorlar? Bu partileri ya da kişileri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunu Demokrat Sol Parti'ye de yapıyorlar." dedi.

AK PARTİ KURMAYLARI YENİDEN REFAH'TA

AK Parti kurmayları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki tarafın da olumlu mesajlar verdiği açıklamaları sonrası Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi'ne bugün Binali Yıldırım resmi olarak gitti, teklifte bulundu. Refah Partisi'nde yarın MKYK toplantısı sonra il başkanları toplantısı olacak. Orada bir grup ittifaka katılalım, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayalım, bir grupta hayır biz genç bir partiyiz, liderimizi cumhurbaşkanı adayı yapalım, ittifaka katılırsak da kendi partimizin logosuyla katılalım diyor. Olumlu geçmiş görüşme ama bu olumlu görüşme olması anlaşma imzalanmış demek değil. Ayrıca Erbakan isminden ve misyonundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı, Yeniden Refah Partisi'ni çok istiyor. Ecevit misyonundan ötürü de Demokratik Sol Parti'yi ittifakında görmek istiyor. Özal misyonundan dolayı da Anavatan Partisi'ni görmek istiyor ama bu partiler daha karar almış değiller. Belki bir kısmı olumlu karar alacak belki bir kısmı yoluna kendi devam edecek."

AK PARTİ'DEN 'AFAD YARDIMI' ŞARTI

AK Parti'den milletvekilliği başvurusunda bulunmak isteyenlere ön şart getirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, ilgili birimizce belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Bu kararın diğer partilere de örnek olacağını inanıyorum." demişti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Selvi, "Ben AFAD'a bağış yapılmasını çok değerli buluyorum. Diğer partilerden de yardım kampanyası başlatmalarını bekliyorum. Hatta şu da yapılabilir; Hazineden partilere para ayrılacak, bunun bir kısmını depremzedelere ihtiyaç olarak verebilirler. Müzik de olmayacak, eğlence de olmayacak. Eğlenecek bir dönemde değiliz. 50 bine yakın insanımızı kaybettik, 10 tane şehrimiz yıkıldı. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Ben milletvekili adaylarından bu yardım yapınması adaylardan istenmesi önemli bir jest, diğer partilerden de bekliyorum ama hazine yardımlarınında bir kısmı depremzedelere aktarılabilir. Şuna ihtiyacımız var Türkiye'yi yönetmeye talip olan, parlamentoya girmeye çalışan partilerden şunu beklerim; sadece seçmene şunu yapacağız vesaire demelerini değil. Seçmene rol model olmalarını isterim." ifadelerini kullandı.

PARTİLER NASIL BİR KAMPANYA SÜRECİ YÜRÜTECEK?

Siyasi partilerin seçim kampanyalarında depremin ciddi bir etkisinin olduğunu ifade eden Selvi, "Depremden önce yapılan hazırlıkların hepsi bir anlamda rafa kondu, çünkü depremden sonra yeni bir Türkiye ortaya çıktı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasında farklı bir şey yapılacak. Sloganlar bile değişti. Sadece müzik değil, araç konvoyları, giydirilmiş araçlar, araçların sesli müzik yayınları bunlar da olmayacak. Daha ağır başlı bir yüz yüze temasla olacak. Buna ihtiyaç var." dedi.

"Ayrıca bu seçimde tabii AK Parti 'Yeni Türkiye vizyonu' ile girecekti ama bu depremden sonra sloganda değişti 'Hemen şimdi' oldu" diyen Selvi, "Seçim kampanyası büyük ölçüde cumhurbaşkanı üzerine bir seçim kampanyası oluşturulacak. Çünkü deprem, afet gibi dönemlerde insanlar başlarında güçlü bir devlet, güçlü bir lider görmek istiyorlar. Şu açıdan çok önemli "Benim bu sıkıntılı dönemimde devletim beni bu süreçten çıkarır. Benim bu sıkıntılı sürecim 1 yıl devam edecek ama etkileri 8-10 yıl sürecek" o nedenle seçmen şunu diyebilir "Erdoğan şu dönemde başımızdaydı. Bundan sonra da bu süreçten çıkmamız lazım. Dirençli şehirleri kurmamız lazım. Bu süreçten bizi Erdoğan çıkartır" diyebilir." ifadelerini kullandı.

KAMPANYALARA DEPREM AYARI

Tüm partilerin seçim kampanyalarına depremi de dahil edeceğini söyleyen Selvi, "Kemal Bey de daha farklı bir kampanya yürütecek belli. Oradaki kampanya daha fazla ittifak üzerine yorulacak ama Kemal Bey'in özelliklerinden de kampanyada yararlanılacak. O nedenle herkes kampanyasına bir deprem ayarı yapacak." dedi.