AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne 'Cumhur İttifakı' daveti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti.

'SEÇİMLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM'

Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet ettiklerini belirten Binali Yıldırım, "Bildiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi yapılacak. Bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da gerekli takvimi kamuoyuyla paylaşmış olacak. Seçimin milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Seçim takvimi de netleştikçe ve günler de ilerledikçe partiler arasında görüşme trafiği de yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni Ali İhsan Bey ile birlikte AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyorum. İnşallah arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabii ki Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklar" dedi.

'EN KISA ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ'

Fatih Erbakan da daveti değerlendireceklerini belirterek, "Önümüzdeki yapılacak olan 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de inşallah yetkili kurumlarda bu teklifi, daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ve kendilerine en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur; hayırlı sonuçlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmüştü.

Peki hangi partiler Cumhur İttifakı yolunda ilerliyor? AK Parti'nin seçim stratejisi ne olacak? Son anketlerde durum nasıl? CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini paylaştı. Canova'nın değerlendirmeleri şöyle;

İKİ PARTİDEN CUMHUR İTTİFAKI'NA YEŞİL IŞIK

HÜDAPAR, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi... Tümüyle de görüşmeler devam ediyor. Dün zaten DSP ve Anavatan Partisi'nin yeşil ışık yaktığını ifade etmiştim. HÜDAPAR'ın AK Parti listelerinden girmesi artık neredeyse kesinleşti gibi. Yeniden Refah Partisi'ne bir teklif gitti. Çok yoğun bir çalışma var Yeniden Refah Partisi'nde. Edindiğim bilgilere göre bu teklif değerlendiriliyor. Hatta bu hafta 2 kez MYK toplantısı yapılıp bu teklif üzerinde partinin kurmaylarının konuştuğu, görüş alış verişinde bulunduğu ifade ediliyor. 'Kararımız bir kaç güne netleşir' mesajı var.

YENİDEN REFAH PARTİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Biraz AK Parti kurmaylarından da nabız tuttum. Bir kere Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın milli görüşün efsane liderin oğlu, sembolik bir önemi var. Bunu bir kenara koyuyoruz. İkincisi Yeniden Refah Partisi'nin şöyle bir özelliği gelişti; Saadet Partisi yani milli görüşün ana adresi olarak görünen Saadet Partisi Millet İttifakı'na dahil olduktan sonra ve bilhassa son dönemde ittifak içerisindeki Temel Karamollaoğlu'nun verdiği mesajlar, üstlendiği rol, en son Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir kandil günü açıklanması gibi detaylar 'O seçmeni rahatsız etti' deniyor. 'Muhafazakar, milli görüş tabanına oy veren seçmeni rahatsız etti' deniyor.

Dolayısıyla o noktada AK Parti'ye oy vermek istemeyen bu muahafazakar seçmenin Yeniden Refah Partisi'ne yöneldiği tepsiti var. Bu anlamda zaten hep konuşuluyordu Yeniden Refah Partisi'nin oylarının yükseldiği. İşte o noktada 'Cumhur İttifakı için katkısı bulunur' görüşü hakim. Bir kaç güne Yeniden Refah Partisi'nin kararı netleşecek gibi duruyor.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Dün de Cumhurbaşkanı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmüştü. BBP başından itibaren zaten Cumhur İttifakı'nın içerisinde ama bu seçimin bir başka özelliği var. Yüzde 10 barajı artık yok. Baraj yüzde 7'ye indi. Üstelik ittifak içerisinde bulunan partilerin bir baraj kaygısı kalmayacak. Neden? İttifakın aldığı oylar onları barajın üstüne taşıyacak otomatik olarak. Şimdi bu anlamda BBP'de önümüzdeki seçime Türkiye genelinde kendi adaylarını çıkararak ittifakın çatısı altında ama parti amblemini koruyarak ve kendi adaylarını çıkararak girmek istiyor. Çünkü bu koşullarda artık 'Biz de milletvekili çıkarabiliriz' diye bir görüşü var BBP'nin. Bunun bir diğer gerekçesinin de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'Eğer her ilde aday çıkarırsak bu kendi seçmenimizi de kendi tabanımızı da motive eder, sandığa gelmesini sağlar ve Erdoğan'a desteği artırır. Bu yönde de bir katkımız olur gibi' bir bakış açısı var.

"İL İL BAKILIYOR, ÇOK İNCE ÇALIŞMALAR VAR"

Ama elbette bir takım tereddütler de var. Nedir o tereddütler? Eğer BBP, her ilde ayrı aday çıkarırsa ittifak içerisindeki diğer paydaşların vekil adaylarının önünü kesebilir mi? Yani oyların bölünmesini, oradan ittifak bir kaç milletvekili çıkaracaksa bunun düşmesini sağlayabilir mi? İl il bunlara bakılıyor. Çok ince çalışmalar var. Dolayısıyla bu yönde bir takım tespitler olursa ona göre BBP'nin pozisyonu da netleşecek. BBP'den 'Biz her türlü desteğe açığız' mesajları veriliyor. Yani AK Parti'nin listelerinden de seçime katılma ihtimali de hala masada duruyor. Bu çalışmalar sonucunda netleşecek.

Burada öncelenen mesele Meclis çoğunluğunu sağlamak. Bunu görüyorum. Bu liste çalışmalarında, ittifak çalışmalarında öncelik burada. Meclis çoğunluğu nasıl sağlanacaksa partilerin ittifaktaki konumu da ona göre şekillenecek. Bu BBP için de geçerli, Yeniden Refah Partisi için de geçerli olabilir eğer 'tamam' derse, ittifaka katılmayı kabul ederse.

İllaki AK Parti'nin listelerinden veya bir başka şekilde girmeyebilirler. Genel olarak ittifakın içinde yer alıp ayrı ayrı illerde veya üzerinde çalışılan 'Evet. Burada aday çıkarabilirsiniz' denilen illerde aday çıkarabilirler. Ama tüm bunlar il il çalışılıyor.

DSP VE ANAVATAN PARTİSİ

DSP'de bugün Başkanlık Divanı var, yarın Parti Meclisi var. DSP Genel Başkanı bu görüşmeler için yetki alacak. Anavatan Partisi'nin de hem MKYK hem il başkanları var. Onlardan da yetki alacak bu görüşmeler için.

İttifak protokolünün YSK'ya sunulması YSK'nın seçim takvimini açıkladıktan sonraki 5-6 gün içerisinde olacak. Dolayısıyla çok hızlı bu işleri göreceğiz. Öyle anlaşılıyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren bazı şeyler netleşecek gibi duruyor.

AK PARTİ'NİN SEÇİM STRATEJİSİ

Çok yoğun bir çalışma var. Hemen hemen haftada 2-3 gün seçim strateji toplantısına Cumhurbaşkanı da başkanlık ediyor vakit buldukça. Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak toplantılar tabi bundan sonra daha da yoğunlaşacak. Şunu söyleyebilirim;

Deprem sonrası tabi bir çok şey değişti. AK Parti'de hem seçim kampanyası hem beyannamesi, verilecek mesajlar, sloganlar sil baştan çalışıldı. Bunların bir kısmı da yansıdı. 'Şimdi Maraş', 'Şimdi İstanbul' gibi Cumhurbaşkanı da açıkladı. Bunun ötesinde yeni sloganların da geliştirildiği ama şimdilik saklı tutulduğu da söyleniyor. Partilerin bir takım sürprizleri de olacak.