Seçim Sonuçları 2023 - 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anlık olarak gazetevatan.com'da olacak

Türkiye'de yarın yaklaşık 64 milyon seçmenin sandık başına gideceği cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra gazetevatan.com'dan anlık olarak takip edilebilecek. Adayların aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak gazetevatan.com'da yer alacak.

50 BİN SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de ikinci tur seçime 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç seçmenin daha katılacağını açıklamıştı. Bu durumda, yaklaşık 50 bin genç seçmen yarın ilk kez oy kullanacak. Yurt içinde oy kullanan seçmen sayısı böylece 60 milyon 769 bin 268’i bulacak.

İKİNCİ TURDA TEK PUSULA TEK ZARF

Cumhurbaşkanlığı için bu kez iki aday yarışacak. Seçmenlere bir pusula ve bir zarf verilecek. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde sandık görevlileri değişmeyecek.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ