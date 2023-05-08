Seçim mitinginde taşlı saldırıyla ilgili Bozdağ ve Çelik'ten peş peşe açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Prensip olarak biz her türlü şiddete karşıyız. Hiçbir şekilde onaylamayız. Mazur görmeyiz. Tümüyle reddettiğimiz bir olaydır" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise olay sonrası gözaltına alınanlar olduğunu açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

İşte AK Partili Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İMAMOĞLU MİTİNGİNE TAŞLI SALDIRI

Dikkatli bir şekilde takip ettik. Birden fazla boyutu var olayın. Prensip olarak biz her türlü şiddete karşıyız. Hiçbir şekilde onaylamayız. Mazur görmeyiz. Tümüyle reddettiğimiz bir olaydır. Gerilimler olabilir ama sonuçta sicil amirimiz vatandaşlarımız, kurallı siyasete uymalıyız.

Bu olayda olaydan önce uyarılar yapılıyor. Özellikle CHP İl başkanlığının açıklamasına karşı burası mitingi alanı değil diye. Bu kurallı siyasete dikkat etmek lazım. Biz orada değil burada miting yapacağız derseniz bu olmaz. Orada bulunan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Erzurum barış şehri. Birileri bir şey yaptıysa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. Gereği yapılacaktır.

"PROVOKATİF SÖYLEME DE KARŞI OLMAK ZORUNDAYIZ"

İBB Başkanı en ufak olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklama yapıyor. Burada da yaptı. Provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız.

Zaman zaman sertleşebilir seçim zamanı üsluplar. Burada siyasetçinin üzerine düşen mikrofonu alıp kışkırtmak değil, sakinleştirmektir. Biz demokrasiyi sandığı büyütmeye çalışıyoruz. Konuyu birbirimizle el sıkışamayacak duruma getirmemeliyiz. Temel siyasi değerler üzerinde buluşmak önemlidir.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Bunlar bir tecrübesizlik ve sorumsuzluk. Sonuçta sandık kazanıyor. "O gece çıkmayın, provokasyon olacak" dediğinizde zaten bu başlı başına provokatif bir söylem. Böyle bir şey olabilir mi? Tabi seçimlerde kanan olacak kaybeden olacak ama hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek. O gece bitecek bu rekabet, sonra önümüze bakacağız.

THE ECONOMİST KAPAĞI

Bir yayın organı bu angajmana niye girer. Bunların arkasında çok büyük analizler de yok. Koca koca yayın organları bu tip küçük işlere alet oluyorlar. Bunlar tarafsız gazetecik değildir. Seçimler konusunda 20 yıldır yanıldılar, yine yanılacaklar.

BAKAN BOZDAĞ: GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise A Haber canlı yayınına konuk oldu. Bozdağ, "Olayda sorumlu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltına kararları verilmiş durumda" dedi.

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Öncelikle olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Gönlüm arzu eder ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Demokratik bir rekabetin hür ve serbest biçimde devam etmesi arzumuzdur.

İkinci olarak yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda sorumlu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltına kararları verilmiş durumda.

Şu anda tabi kasetlerin ve ilgili şeylerin çözümü de yapılıyor. Süreç adli kolluk tarafından takip ediliyor.

"YARGI HAREKETE GEÇMİŞTİR"

Hukuk işleyecektir. Hukuk ne emrediyorsa, yargı kararını verecektir. Şu anda gözaltında olanlar var, daha da devam ediyor. Bunun altını çizelim. Hukuk her yerde, kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa gereğini yapar. Erzurum'da da aynı şey olmuştur, yargı harekete geçmiştir.