Seçim kampanyasına deprem ayarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kampanya sürecinde deprem bölgesinde büyük mitinglerden ziyade çadır ve konteyner ziyaretleri gerçekleştireceği, parti teşkilatlarının da müziksiz sessiz bir kampanya yürüteceği belirtiliyor.

DÖRT TEMEL BAŞLIK

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Parti’nin öncelikli dört propaganda başlığını, “Deprem bölgesinin fiziken toparlanması, afetzede vatandaşların hayat koşullarının iyileştirilmesi, ileride yaşanması muhtemel depremler veya başka tabii afetler karşısında ‘çevre’ye ilişkin düzenlemeler de dahil alınacak önlemler ve Türkiye’ye toplam maliyeti 100 milyar doları bulabileceği değerlendirilen depremin yarattığı ekonomik yıkımın ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak adımlar” oluşturacak.

ÇADIR VE KONTEYNER

Hazırlanacak beyannamede, depremin ardından ortaya çıkan veriler ışığında yeni sistem değerlendirmesi ve sistemde yapılması planlanan küçük çaplı revizyonlara ilişkin somut öneriler ve değerlendirmelerin de yer alabileceği ifade ediliyor.

Erdoğan’ın seçim sürecinde deprem bölgesinde büyük mitinglerden ziyade çadır ve konteyner ziyaretleri gerçekleştirebileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları propaganda da “ölçülülüğe” işaret ederken, deprem bölgesiyle ilgili yapılan çalışmaların ne aşamaya geldiğinin günü gününe seçmene anlatılması gerektiğini kaydediyorlar.

Bundan sonraki süreçte siyaset yapma modelinin kökten değişeceği değerlendirmesini yapan AK Partili yetkililer, “kitlelere genel söylem” yerine “küçük odaklara ince düşünülmüş propaganda” vurgusunu öne çıkarıyor.

Seçim kampanyası çalışmaları için “sakin, herkesi kucaklayan, vatandaşın ne hissettiğini anlayan” mottosunun güçlendiği belirtiliyor.

GENEL MERKEZ’DE TOPLANTI

Öte yandan Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaretinin ardından AK Parti Genel Merkezi’ne geçerek, kurmaylarıyla bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti Seçim Kampanyası Koordinatörü Prof. Dr. Ertan Aydın’ın katıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’a seçim çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı. Toplantıda Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 14 Mayıs tarihinin seçim için öne çıktığı değerlendirildi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ HENÜZ NETLİK KAZANMADI

AK Parti, 28 Şubat’ta yasama faaliyetlerine yeniden başlayacak Meclis’in gündemini de planladı. Buna göre seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasının netleşmesi halinde Meclis’in nisan ayının ilk haftasına kadar çalışması, bu süreçte de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), kamuya olan borçların yapılandırılması, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın kurulması gibi yasa tekliflerinin ele alması düşünülüyor.

Deprem felâketinin ardından başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin ise seçim öncesi TBMM Genel Kurul gündemine getirilip getirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Parti içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından anayasa değişiklik teklifiyle ilgili son kararın verileceği öğrenildi. Ayrıca henüz Meclis Başkanlığı’na sunulmayan 7. Yargı Paketi’nin akıbeti de halen belirsiz durumda.