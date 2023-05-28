Seçim güvenliği seferberliği! 596 bin görevli, 73 helikopter, 8 uçak, 61 İHA

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Seçim harekât merkezi olarak görev yapacak. 81 ildeki tüm gelişmeler bu merkezden canlı olarak takip edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde de güvenlik merkezi kuruldu. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre 81 ile videokonferansla canlı bağlantı sağlanacak. Helikopter, İHA ve dronlarla çekilen görüntüler anlık merkeze aktarılacak.



SİBER NÖBET



Sosyal medya platformları üzerinden olası dezenformasyon, “seçim suçları” ile “provokatif paylaşımları” takip etmek amacıyla da “bilişim suçları ile mücadele ekipleri” görevlendirildi. Sosyal medya platformlarında suç unsuru tespit edilen paylaşımlarda bulunan kişilerle ilgili anında adli-idari işlemler başlatılacak.



ELEKTRİK ÖNLEMİ



Olası elektrik kesintilerine karşın ise ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynakları ve aydınlatma sistemleri çalışır halde bulundurulacak. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro ve benzeri yerlerde yapılabilecek muhtemel eylemlere karşı da tedbirler alınacak.

SON GÜN TRAFİĞİ



Depremzedeler başta olmak üzere oylarını memleketlerinde kullanacak olan vatandaşlar otogarlar, havaalanları ve tren garlarını doldurdu. İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 2. tur seçimi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Yolculardan Balıkesir’e gideceğini söyleyen Mustafa Bayraktar, “Normalde İstanbul’da yaşıyorum. Üniversite okuduğum için Balıkesir’deydim, ikametimi oraya aldırmıştım. Oy kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tarafımız ne olursa olsun, gidip sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu bize verilen demokratik bir hak ve bunu kullanmak gerektiğini düşünüyorum” dedi. Vedat Issı ise “Kanser hastası olmama rağmen İstanbul’dan tekrar Erdek’e gidiyorum. Kemoterapi görüyorum fakat bir oy bir oydur. Demokratik katılım için gidiyorum. Tabii bu ikinci sefer. Büyük masraf olmasına rağmen yine de oy kullanmak için gideceğim” diye konuştu.

YURTDIŞI OYLAR 2 MİLYONA DAYANDI



Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrüklerdeki Oy verme işlemi de devam ediyor. Dün saat 16.00 itibarıyla bulundukları ülkelerdeki yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan Türk vatandaşlar ile birlikte oy veren toplam seçmen sayısı 1 milyon 920 bin 53’e ulaştı.