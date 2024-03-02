Seçim görevine gitmemenin cezası nedir? Seçim görevine gitmeyen memur ceza alır mı, seçim görevine gidilmezse ne olur?

31 Mart seçimlerine 29 gün kaldı. Yerel seçim takvimi netleşirken sandık görevlilerine ilişkin bildiler de gelmeye başladı. Sandık başında bir başkan, altı asıl ve altı yedek üye yer alacak.

Seçim görevine gitmemenin cezası nedir?

Seçimler, 298 numaralı Seçim Yasası 22. ve 23. maddelerine yönelik uygulanmaktadır. Bu yasa içeriğinde yer alan sandık kurul üyeleri ve sandık başkanlarının gerçekleştirmesi gereken bazı görevler bulunmaktadır. Seçim günü haklı bir sebebi bulunmaksızın görev başında olmayan sandık görevlilerine 50 günden az olmamak kaydı ile idari para cezası uygulanır.

Seçim görevi iptal edilebilir mi?

Seçim görevinin iptali için, görevi veren ilçe seçim kuruluna başvurmanız gerekir. Bu başvurunun durumuna göre seçim göreviniz iptal edilebilir. Sandık kurulu görevleri, 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir.

E-devlet seçmen kaydı sorgulama

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.