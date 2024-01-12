Seçil Erzan bugün 2. kez hâkim karşında

İlk duruşmada 11 şikâyetçi ifade verdi. Erzan ile diğer sanıklar da savunmalarını yapmıştı. Mahkeme ara kararında, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can’ın tahliyesine, Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek 2’nci duruşmada da Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir, Erzan’ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve, Fatih Terim’in eski yardımcısı Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat’ın tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor. Mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan da duruşmada müşteki olarak ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 18 isim şikâyetçi olarak yer alırken bu sayısı 21’e çıktı. Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için “Özel Belgede Sahtecilik” ve “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık” suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı.

Haberin Devamı

7 sanık var

■ Seçil Erzan: Tutuklu

■ Ali Yörük: Tutuklu

■ Nazlı Can: 20 Kasım’da tahliye edildi.

■ Atilla Yörük: 20 Kasım’da tahliye edildi.

■ Asiye Öztürk: Tutuksuz yargılanıyor.

■ Kerem Can: Tutuksuz yargılanıyor.

■ Hüseyin Eligül: Tutuksuz yargılanıyor.