Şebnem Bursalı'dan Dijital Telif Yasası açıklaması: Yapılan haberler bir emek karşılığı verilmeli

Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dijital telife bir emek gözüyle bakıyoruz. Dijitalde de yapılan haberler yazılan eserlerinde emek olarak değerlendirip bu emeğin karşılığının verilmesi. Bizim konuya bakış açımız bu şekilde.

Dijital mecralar komisyonu olarak hem de AK Parti olarak bakış açımız bu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün çıkardığı 70 yıla dayanan bir yasamız var. Bu yasa artık güncellenmesi gereken bir yasa. Bugün artık dijital mecralar var. Buralarda daha fazla bilgi yayılıyor. Dijitalde siz meslektaşlarımızın yayımladığı haberlerden tutun da yine dijital mecralarda yayımlanan kitaplara eserlere kadar bilgilere kadar bütün her şeyin bir telif çatısı altında karşılığının verilmesi alınması şeklinde bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz.

Bu anlamda resmi bir çalışma yok ama biz hazırlıklarını yapıyoruz. TBMM çatısı altında bizimde sorumluğumuz var.

"HER EMEĞİN KARŞILIĞI VERİLMELİ"

Ocak ayından sonra hem bizim gündemimize daha fazla gelecek. Dediğim gibi yapılan yayımlanan her emeğin karşılığı verilmeli. Haber paylaşımları daha çok dijital platformlarda yapılıyor. Her emeğin karşılığı verilmeli.

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TİKTOK DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Rakamlar üzerinden gidersek konunun özetini daha kolay anlatırız. 72 milyon kişi, internet kullanıyor. Bunun 62 milyonu sosyal ağ kullanıcısı. Malum hepimizin kullandığı sosyal ağlar kullanıcısı 62 milyonu buldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal ağ temsilcisi TİKTOK 'u dinledik. Türkiye 30 milyon kullanıcısı var. Hem ahlaka karşı gelen hem aile yaşamına aykırı duran sosyal anlamda da günün akışına uygun olmayan paylaşımların yapılması üzerine Tiktok ile yapılan şikayetlerin arttığını biliyoruz. Gelen şikayetler üzerine bunu gündemimize aldık.

TBMM ÇATISI ALTINDA RESMİ TUTANAKLARA DA GEÇTİ

Dün 4 saati aşkın bir toplantı yaptık. Yaptığımız görüşme neticesinde uygulamada eksikliklerin olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bunun karşı taraf açısından son derece samimiyetle kabul edildiğini bununla ilgili çalışmalar yapılacağını karşı taraftan duyduk.

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TBMM çatısı altında resmi tutanaklara da geçti. Takibi ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. TİKTOK ve diğer şirketleri bir kez daha dinleyeceğiz.

DENETİM MEKANİZMASI YOK MU?

TİKTOK ile görüşme öncesi, günlük hayatta bize iletilen yüzlerce telefon ve mesaj aldım. Bunların yüzde 90'ının bu mecranın kapatılması yönünde talepler olduğunu söyleyeyim.

"TÜRKİYE'DE BAZI KONULARDA BELLİ BİR FİLTRELEME OLMALI"

Biz sansüre ve yasaklamaya karşıyız. Bu artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Bunu yasaklamayı doğru bulmuyorum . Yasaklamak çare değil. Belli bir filtrelemelerin olması gerektiği çok açık. Türkiye'de bazı konularda belli bir filtreleme olmalı.

TİKTOK üzerinden bir para talep ediliyor. Burada kontrolün nasıl olduğu yönünde bir sorumuz oldu. Bu konuda bir şey yapmadıklarını gördük. Bu konuyu dikkate alacaklarını memnuniyetle dinledik. Kişilerin ağ üzerinden bu tür kampanyalardan kendilerinin de bir para kazandıklarını söylediler. Bunun doğru bir konu olmadığını söyledik. Hem bizim ve hem de kendileri tarafından bir düzenleme yapılacağını duyduk. "

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