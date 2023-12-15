Savcı odasındaki avukat pozlarına çifte soruşturma açıldı

İstanbul Barosu avukatlarından Buket Nurşah Tekışık’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve gelen tepkiler üzerine sildiği fotoğrafları, yargı çevresinde tartışmalara neden oldu. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, odasında fotoğrafların çekildiği Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli olan savcıyla ilgili tutanak tuttu ve görev yerini değiştirdi.

DİSİPLİNE SEVK

Başsavcılığın tuttuğu tutanak, hakim ve savcılar hakkında işlem yapma yetkisi Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) olduğu için HSK’ya gönderildi. Başsavcılık ayrıca avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında disiplin suçundan Türkiye Barolar Birliği’ne de bildirimde bulundu.

İstanbul Barosu da avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında re’sen disiplin soruşturması başlattı. Tekışık, soruşturma sonunda gerek duyulursa İstanbul Barosu Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.

BAKAN TUNÇ: NAHOŞ GÖRÜNTÜLERE MÜSAADE EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı ve şunları söyledi: “Söz konusu görüntüler adliyelerde olmaması gereken görüntüler.

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Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baroya suç duyurusunda bulunuldu. Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez. Bu görüntülerle, yargının da yıpratılmasına izin veremeyiz. Türkiye Barolar Birliği’nden konuya hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz.”