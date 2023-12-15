GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Savcı odasındaki avukat pozlarına çifte soruşturma açıldı
ABONE OL

Savcı odasındaki avukat pozlarına çifte soruşturma açıldı

Avukatın bir savcının makamından “Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim” mesajıyla paylaştığı fotoğraflar yargıyı karıştırdı. Hem savcı hem de avukat hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca savcının görev yeri de değiştirildi.

15.12.2023 - 09:11 |
Savcı odasındaki avukat pozlarına çifte soruşturma açıldı

İstanbul Barosu avukatlarından Buket Nurşah Tekışık’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve gelen tepkiler üzerine sildiği fotoğrafları, yargı çevresinde tartışmalara neden oldu. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, odasında fotoğrafların çekildiği Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli olan savcıyla ilgili tutanak tuttu ve görev yerini değiştirdi.

DİSİPLİNE SEVK

Başsavcılığın tuttuğu tutanak, hakim ve savcılar hakkında işlem yapma yetkisi Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) olduğu için HSK’ya gönderildi. Başsavcılık ayrıca avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında disiplin suçundan Türkiye Barolar Birliği’ne de bildirimde bulundu.

Erken emeklilik müjdesi! Primi devlet ödeyecek, EYT kaçırana fırsat
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRErken emeklilik müjdesi! Primi devlet ödeyecek, EYT kaçırana fırsatHaberin Tüm Görselleri

İstanbul Barosu da avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında re’sen disiplin soruşturması başlattı. Tekışık, soruşturma sonunda gerek duyulursa İstanbul Barosu Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.

BAKAN TUNÇ: NAHOŞ GÖRÜNTÜLERE MÜSAADE EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı ve şunları söyledi: “Söz konusu görüntüler adliyelerde olmaması gereken görüntüler.

Haberin Devamı
Asgari ücret dolar bazında rekor kıracak zam! 2024 asgari ücreti için zam oranı verildi, ilk teklif geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAsgari ücret dolar bazında rekor kıracak zam! 2024 asgari ücreti için zam oranı verildi, ilk teklif geldiHaberin Tüm Görselleri

Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baroya suç duyurusunda bulunuldu. Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez. Bu görüntülerle, yargının da yıpratılmasına izin veremeyiz. Türkiye Barolar Birliği’nden konuya hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz.”

GÜNCEL HABERLER

AK Parti’den ‘isim anketi’ çalışması

AK Parti’den ‘isim anketi’ çalışması

ŞOK 15-19 Aralık aktüel katalog 2023 yayınlandı! Yılın son sürprizi son katalogda yer aldı!

ŞOK 15-19 Aralık aktüel katalog 2023 yayınlandı! Yılın son sürprizi son katalogda yer aldı!

Savcı odasındaki avukat pozlarına çifte soruşturma açıldı

Savcı odasındaki avukat pozlarına çifte soruşturma açıldı