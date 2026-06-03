Sattığı helyum balonları yüksek gerilim hattına temas etti

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Olay, Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (56), elindeki helyum gazlı balonların çarşıda satışını yapmak için tren yolundan geçmeye çalıştığı sırada balonlar yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın ardından balonlar büyük bir gürültüyle patlarken, çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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Elektrik akımına kapılarak yaralanan Y.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.