Aydın'ın tescilli lezzetinde ilk hasat yapıldı! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor

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Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Aydın, bu yıl da karpuz üretiminde dikkat çekiyor. Adana’dan sonra en çok tercih edilen karpuzlardan olan Aydın’ın coğrafi işaretli Cincin karpuzunda da ilk hasat heyecanı yaşandı. Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok ilden gelen taleplere yetişmek için sabahın erken saatlerinde kesime giren üreticiler arz talebi karşılamak için yoğun çaba sarf ederken birçok ilden Aydın'ın meşhur Cincin karpuzunu almaya gelen pazarcılar da sabahın erken saatlerinde karpuz bostanına girerek ürünlerini araçlara yüklüyor.