Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, A.B.K. (67) ile V.İ.'nin (38) işlettiği Satranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği'nde kumar oynandığı ihbarını aldı. Derneğe giden ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 35 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan toplam 141 bin 925 lira ceza uyguladı. İşletme sahipleri hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Derneğin, işletmeciler tarafından polis baskınlarına karşı güvenlik kameralarıyla da izlendiği belirlendi.