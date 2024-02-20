SAS komandosu nedir? SAS komandosunun görevleri nelerdir?

Bursanın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenen gemiyle ilgili hava, kara ve denizde yapılan çalışmalara 571 personel katılıyor.

Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından da 4 dalgıç destek veriyor.

SAS KOMANDOSU NEDİR, SAS’IN AÇILIMI NE DEMEK?

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı veya SAS, Türk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve astsubayların arasından seçilen, yetenekli askerlerden oluşan teknik bir birliktir.

SAS KOMANDOSUNUN GÖREVİ NEDİR?

Sualtı Savunma'nın (SAS) görevleri sabotaj , tuzaklama kıyı savunma operasyonları çerçevesinde, mayın veya patlamamış torpidoların imhası, sualtı engellerinin imhasının yanı sıra, terörle mücadele kapsamında el yapımı patlayıcıları imha etmektir. SAS birliğinin ana üssü Beykoz'daki Kurtarma ve Sualtı Komutanlığıdır.

SAS Komutanlığı, 1964 yılında İskenderun'da, Navy EOD (ABD Patlayıcı Uzmanları) ile San Diego'da yapılan ortak eğitim sonucunda oluşturuldu. SAS'ın orijinal adı Su Altı Müdafaa (SAM) birimidir . Üst komutanlıkları ise Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı (KSK) ismini taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs'a düzenlenen harekâtın bir bölümünde yer aldılar.

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Hendek Operasyonları ,Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekâtı gibi önemli operasyonlara katılarak birçok mayın ve el yapımı patlayıcının imhasını gerçekleştirmişlerdir.

Libya'da Hafter güçlerinin çekildiği bölgelerde sivillerin zarar görmemesi için kurulan EYP tuzakları ve mayınların temizlenmesinde görev almışlardır.